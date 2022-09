Manu Ginóbili reveló su único arrepentimiento antes de entrar al Salón de la Fama

Emanuel Ginóbili dialogó con Fabricio Oberto y dejó algunas reflexiones sobre carrera, a horas de ingresar al Salón de la Fama de la NBA.

Emanuel Ginóbili ingresará este sábado en el mítico Salón de la Fama de la NBA y se convertirá en el primer argentino de la historia en lograrlo. A horas de la histórica ceremonia en Estados Unidos, "Manu" repasó su camino en la competencia y confesó algunas cosas de las que hoy se arrepiente.

Sin dudas la noche de este sábado va a quedar grabada entre los grandes hitos del deporte argentino. La llegada de Ginóbili al selecto lugar de estrellas de la competencia más importante del mundo es historia pura. Aprovechando la emotiva situación, el bahiense dialogó con su excompañero del seleccionado Fabricio Oberto para la plataforma Star+ y dejó algunas reflexiones sobre su paso en la NBA.

“Todo mi camino tendría que haber disfrutado más. Debí haberme calmado y debí haber sentido que estaba jugando una final de la NBA o un Mundial. Debí haber disfrutado más de los procesos”, se sinceró "Manu", quien llegó a jugar 16 temporadas en el torneo más exigente del mundo.

Una de las cosas que se resaltaron desde siempre sobre Ginóbili fue su personalidad, algo que lo distinguía sobre el resto por el afán de ganar y hacer lo mejor para el equipo. Sin embargo, el exjugador de 45 años hoy tiene una visión distinta sobre eso y manifestó sin rodeos: "La pasaba tan mal perdiendo que necesitaba ganar. Para mi carrera, vino bárbaro, porque eso me alimentó, me hizo insaciable. Pero para la salud mental y estar tranquilo y disfrutar, no. Si lo veo en mis hijos trataría de bajarlo o de contrarrestarlo”.

Con San Antonio Spurs consiguió 4 títulos inolvidables, en los que su protagonismo en el equipo fue de menor a mayor. Sobre su rol en los primeros años, Emanuel analizó: “No sé si disfruté tanto mi primer anillo de la NBA porque pasaban muchas cosas. Me sentía importante porque jugaba 15 o 20 minutos, pero quería más”.

Además, reflexionó sobre cómo funcionaba su cabeza, dejando en claro por qué era un "animal competitivo", como muchas veces lo señalaron compañeros de equipo. “Hay algunos que nacen con el don de la empatía o de perspectiva y yo no. Era ‘yo yo yo’, el básquet, mi tiempo, mi dieta y mi siesta. Ojalá pudiese tener la cabeza de hoy y el cuerpo de los 25 años, pero la vida funciona así”.

Para finalizar, el campeón con Argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 expresó cómo se siente en las horas previas a ingresar en el Salón de la Fama y qué haría si tuviese la posibilidad de volver el tiempo atrás. "Va a ser algo único entrar al Hall of Fame, pero hoy por hoy es más un peso que un goce. Tengo mucha gente para agradecer en poco tiempo. Si viajara 20 años hacia atrás me pediría que me calme, porque la vida pasa por otro lado. Que lo disfrute más porque hay conexiones que valen más que un título”, concluyó.