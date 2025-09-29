PSG visita a Barcelona por la fecha 2

Barcelona recibirá a PSG, en el marco de la fecha 2 de la Champions, el próximo miércoles 1 de octubre a partir de las 16:00 (hora Argentina), en el estadio Camp Nou.

Así llegan Barcelona y PSG

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Champions

Barcelona viene de vencer a Newcastle United con un marcador de 2-1.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Champions

PSG viene de derrotar a Atalanta con un marcador 4 a 0.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de abril, en Cuartos de Final del torneo UEFA Champions League - 2023-2024, y el marcador favoreció a PSG con un marcador de 1-4.

Horario Barcelona y PSG, según país