PSG visita a Barcelona por la fecha 2

Barcelona recibirá a PSG, en el marco de la fecha 2 de la Champions, el próximo miércoles 1 de octubre a partir de las 16:00 (hora Argentina), en el estadio Camp Nou.
Así llegan Barcelona y PSG
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Champions
Barcelona viene de vencer a Newcastle United con un marcador de 2-1.
Últimos resultados de PSG en partidos de la Champions
PSG viene de derrotar a Atalanta con un marcador 4 a 0.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de abril, en Cuartos de Final del torneo UEFA Champions League - 2023-2024, y el marcador favoreció a PSG con un marcador de 1-4.
Horario Barcelona y PSG, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas