La historia detrás del sorpresivo retiro de Piqué: "Hace semanas"

El defensor campeón mundial con España en Sudáfrica 2010 dejará la actividad profesional tras 18 años de carrera y 30 títulos.

Gerard Piqué sorprendió a todo Barcelona: este jueves anunció que se retirará del fútbol tras 18 años de carrera y que su último partido será el del próximo sábado 5 de noviembre, cuando el equipo catalán reciba al Almería en el Camp Nou. Publicó un emocionante video en redes sociales para comunicar su decisión.

Nadie se lo esperaba. Si bien había rumores en torno a su futuro que lo señalaban fuera de las principales ligas europeas, la noticia sacudió a todos los fanáticos del Barcelona. A través de sus redes sociales, Piqué comunicó que dejará el fútbol profesional y que no continuará en otro club, tal como había mencionado siempre. Y lo hizo con un sentido video, donde sintetiza su vínculo marcado a fuego con el club catalán.

"Culés, soy Gerard…Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mi. Hasta ahora no he dicho nada. Pero ahora quiero ser yo quien les hable de mi", comienza diciendo el jugador campeón del mundo con España en sudàfrica 2010. Y luego continúa: "Como muchos de vosotros, soy del Barça desde siempre. Nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça. Últimamente he pensado mucho en ese Niño. En qué hubiera pensado aquel Gerard si le hubieran dicho que cumpliría todos sus sueños . Que llegaría al primer equipo del Barça. Que ganaría todos los títulos posibles. Qué sería campeón de Europa. Y del mundo. Que jugaría al lado de los mejores de la historia. Que sería uno de los capitanes. Que haría amigos para siempre".

Una de las posibles razones de su intempestivo retiro, a mitad de temporada, es que ha pasado la mayor parte del tiempo en el banco de suplentes con Xavi como entrenador, algo que le hizo perder el ritmo futbolístico. Aún así, el futbolista de 35 años siguió contando su experiencia y anunció su final en el club al que llegó con 10 años: "Hace 25 años que entré en el Barça. Me fui y volví. El fútbol me ha dado todo. El Barça me lo ha dado todo. Vosotros, culés, me lo habéis dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar este círculo".

"Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más. Animaré al equipo. Y transmitiré mi amor por el Barça a mis hijos. Tal y como mi familia hizo conmigo. Y ya me conocen. Tarde o temprano volveré. Nos vemos en el Camp Nou. Visca el Barça. Siempre", finaliza en el video, donde aparecen imàgenes suyas durante todo su recorrido en el equipo catalán.

Los números de Gerard Piqué en Barcelona

El defensor central está en la historia grande del Barcelona. Si bien todas las diviones formativas las hizo en el "Barca", su debut profesional fue en el Manchester United, club donde firmó su primer contrato profesional en 2004. Luego, llegaría el turno de regresar a su país, pero para jugar un año a préstamo en el Zaragoza. Tras una buena temporada allí, regresó al conjunto dirigido por Alex Ferguson, donde tuvo más continuidad y llegaría a marcar su primer gol.

Sin embargo, en 2008 se daría el tan esperado regreso al club de sus amores, el Barcelona, quien compró su pase en 5 millones de euros. Allí comenzaría una historia inolvidable, donde formaría parte del que es considerado el mejor equipo de la historia, conducido por Josep Guardiola, y con figuras de la talla de Lionel Messi, Xavi, Iniesta y Dani Alves.

Tras 14 años en el "Culé", Piqué alcanzó los 615 partidos, donde marcó 53 goles, dio 13 asistencias y se consagró 30 veces campeón. Una verdadera locura difícil de dimensionar, y que lo ubica entre los más ganadores de la historia del Barcelona. Aunque ya no se volverá a calzar la camiseta "blaugrana", Piqué anunció que volverá de algún modo para seguir agrandando su amor por el club.