Barcelona vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Barcelona recibirá a Real Oviedo, en el marco de la fecha 21 de la Liga, el próximo domingo 25 de enero a partir de las 12:15 (hora Argentina), en el estadio Camp Nou.
Así llegan Barcelona y Real Oviedo
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga
Barcelona sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Real Sociedad. Es su único traspié en las últimas fechas: en sus 4 juegos anteriores siempre fue vencedor. En ellos, logró convertir 12 goles y tuvo 5 en contra.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo viene de perder contra Osasuna por 2 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad e igualó en 3. Marcó 4 goles y recibieron 9.
Barcelona es una fortaleza como local: sumó su noveno triunfo consecutivo en el estadio Estadio Johan Cruyff.
Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Barcelona con un marcador de 1-3.
El local se ubica puntero con 49 puntos (16 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 13 unidades y se coloca en vigésimo lugar de la tabla (2 PG - 7 PE - 11 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|49
|20
|16
|1
|3
|32
|2
|Real Madrid
|48
|20
|15
|3
|2
|26
|3
|Villarreal
|41
|19
|13
|2
|4
|18
|4
|Atlético de Madrid
|41
|20
|12
|5
|3
|18
|20
|Real Oviedo
|13
|20
|2
|7
|11
|-20
Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 22: vs Elche: 31 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Mallorca: 7 de febrero - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 22: vs Girona: 31 de enero - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Rayo Vallecano: 7 de febrero - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Barcelona y Real Oviedo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas