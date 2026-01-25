Barcelona vs FC Copenhague: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Champions

Barcelona recibirá a FC Copenhague, en el marco de la fecha 8 de la Champions, el próximo miércoles 28 de enero a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Así llegan Barcelona y FC Copenhague

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Champions

Barcelona viene de vencer a Slavia Praga con un marcador de 4-2. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias, 1 derrota y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 10 goles en contra y pudo convertir 15.

Últimos resultados de FC Copenhague en partidos de la Champions

FC Copenhague obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Napoli. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 9 goles a sus rivales y han vencido su valla 13 veces.

En los 2 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 1 y empataron otra 1 vez. Jugaron por última vez en esta competencia el 2 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2010 - 2011, y el partido finalizó con un empate a 1.

Horario Barcelona y FC Copenhague, según país