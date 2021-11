Mendy denunció a las autoridades del Balón de Oro por discriminación

El arquero del Chelsea deslizó que si atajaba para Francia en vez de Senegal hubiera estado en la lista de votados.

El arquero Edouard Mendy del Chelsea fue seleccionado como al Premio Yashin como uno de los mejores arqueros de la temporada pasada pero quedó afuera de los 30 nominados al Balón de Oro 2021 pese a ser una de las figuras del equipo que ganó la última Champions League tras vencer en la final al Manchester City. El futbolista nacido en Montvilliers, Francia eligió jugar para la selección Senegal, país donde nació su madre, y en una entrevista en Canal Plus al ser consultado por haber quedado afuera de los nominados afirmó que "si hubiera jugado con Francia la Euro este debate se habría terminado ¿no?".

Algunos compañeros de Mendy se sorprendieron de que no lo hayan incluido en la lista de los mejores de la temporada. "Alguien explique por qué no está nominado al Balón de Oro", escribió en Twitter el defensor alemán del Chelsea Antonio Rudiger. Por su parte el senegalés delantero del Liverpool, Sadio Mané dijo que "es inaceptable, no lo entiendo. Para mí tiene un lugar entre estos 30 jugadores". Muchos compañeros del arquero sí fueron nominados como el español César Azpillicueta, el ítalo-brasileño Jorginho, el francés N´Golo Kanté y el inglés Mason Mount.

Pese a mostrar su disconformismo, Edouard respeta "la libertad de voto para los periodistas" y lo tomó como una motivación "para seguir trabajando, tener un buen desempeño en el club y la selección". El periodista de France Football Pascal Farré fue uno de los votantes y justificó la decisión de no incluir a Mendy: "La mayoría de los jugadores de esta lista han estado en un nivel superior durante varios años. Mendy tuvo una temporada 2021 excepcional, pero no llega tras cinco años excepcionales".

Mendy antes de jugar para Senegal disputó algunos amistosos no oficiales contra clubes portugueses para Guinea-Bissau

El internacional senegalés de 29 años llegó al Chelsea en septiembre de 2020 proveniente del Rennes de Francia y le terminó ganando el puesto al español Kepa Arrizabalaga que había arribado en 2018 del Athletic Bilbao como el arquero más caro del mundo ya que costó 71 millones de libras esterlinas superando los 66.8 millones que había pagado el Liverpool por el brasileño Allisson Becker.

Mendy antes de jugar para Senegal disputó algunos amistosos no oficiales contra clubes portugueses para Guinea-Bissau, para honrar a su padre que nació allí y transitaba una dura enfermedad. Pero cuando fue convocado para jugar la Copa Africana de Naciones 2017 rechazó la convocatoria y decidió jugar para Senegal. La selección africana de Mendy ya aseguró su lugar en a la fase final de las Eliminatorias Sudafricanas donde 10 países lucharán por las cinco plazas clasificatorias al mundial de Qatar 2022.