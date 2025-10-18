Verstappen supera a Norris y consigue la pole del Gran Premio de EEUU

Gran Premio de Estados Unidos

AS, 18 oct (Reuters) -Max Verstappen, de Red Bull, superó el sábado a Lando Norris, de McLaren, para quedarse con la pole position del Gran Premio de Estados Unidos, mientras que el líder del campeonato de Fórmula Uno, Oscar Piastri, clasificó en un lejano sexto lugar.

Piastri tiene 22 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo Norris y 55 sobre Verstappen, antes de la carrera del domingo en el Circuito de las Américas, pero corre el riesgo de que su margen se reduzca.

La apuesta de Verstappen por un quinto título consecutivo, en su momento descartada como imposible, está ganando fuerza después de que también ganara la carrera sprint del sábado desde la pole position aprovechando que los McLaren se estrellaron y tuvieron que abandonar.

Charles Leclerc de Ferrari, ganador del año pasado en Austin, fue tercero, por delante de George Russell, de Mercedes, que se impuso en la prueba anterior en Singapur.

Verstappen solo necesitó una vuelta rápida para asegurar su séptima pole de la temporada. El piloto neerlandés no logró llegar a tiempo para un segundo intento en la fase final, pero aun así fue casi tres décimas más rápido que Norris.

Norris, que consiguió la pole el año pasado, dijo que no podría haberlo hecho mejor. "Estábamos presionando y aun así estoy contento con el segundo puesto. Podría haber sido peor, pero no teníamos ninguna posibilidad de conseguir la pole hoy", señaló.

El siete veces campeón del mundo de Ferrari, Lewis Hamilton, clasificó quinto y comparte la tercera fila con Piastri, mientras que Kimi Antonelli, de Mercedes, saldrá séptimo, por delante de Oliver Bearman, de Haas.

Carlos Sainz fue el noveno más rápido para Williams y Fernando Alonso completó el "top 10" para Aston Martin.

Con información de Reuters