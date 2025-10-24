Leclerc pone a Ferrari en  la cima mientras los novatos de la F1 tienen su momento en primera práctica de GP de México

CIUDAD DE MÉXICO, 24 oct - Charles Leclerc puso a Ferrari en la cima el viernes en la primera práctica del Gran Premio de la Ciudad de México, mientras un grupo de novatos de la Fórmula Uno, liderados por el británico Arvid Lindblad de Red Bull, disfrutaron de su momento bajo el sol.

El monegasco completó 29 vueltas al circuito Hermanos Rodríguez con un mejor tiempo de un minuto 18.380 segundos, 0.107 más rápido que el Mercedes de Kimi Antonelli.

Antonelli, con 35 vueltas, fue el que recorrió la mayor distancia.

El líder del campeonato de McLaren, Oscar Piastri, fue cuarto, en 1:18.784, detrás de Nico Hulkenberg de Sauber, pero los tiempos de vuelta fueron de poca importancia.

Nueve pilotos habituales se quedaron fuera de la sesión, que estuvo en gran parte libre de incidentes y fueron reemplazados por novatos y reservas como parte de las regulaciones que obligan a los equipos a proporcionar tiempo en la pista con cuatro sesiones de práctica por temporada.

El mejor clasificado del contingente fue el corredor de Fórmula Dos Lindblad, fuertemente favorito para un asiento en Racing Bulls la próxima temporada, terminando sexto más rápido en el Red Bull del campeón mundial Max Verstappen.

"Hizo un muy buen trabajo. El ritmo está ahí, así que no hay mucho que objetar", dijo el director de Red Bull, Laurent Mekies, cuyo otro piloto, Yuki Tsunoda, fue octavo.

Gabriel Bortoleto fue quinto, siendo Sauber el único equipo que no contó con ningún piloto no participante en la carrera.

McLaren tuvo al mexicano Pato O'Ward en el auto de Lando Norris, el piloto de IndyCar fue decimotercero, mientras que Fred Vesti tomó el Mercedes de George Russell y fue decimocuarto.

El reserva estonio Paul Aron reemplazó a Pierre Gasly en Alpine y fue 15º, con el argentino Franco Colapinto noveno en el otro auto del equipo mientras el equipo propiedad de Renault evaluaba opciones para la próxima temporada.

El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton entregó su Ferrari al corredor de resistencia Antonio Fuoco, que quedó último en la tabla de tiempos.

Con información de Reuters