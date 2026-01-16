Hamilton tendrá un nuevo ingeniero de carrera tras el fichaje de Adami por Ferrari

Lewis Hamilton de Ferrari en acción durante el Gran Premio de Abu Dabi

Lewis ‍Hamilton, siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, tendrá un nuevo ‍ingeniero de carrera ⁠que le hablará por radio esta temporada, después de que Ferrari anunció que había trasladado a Riccardo Adami a un puesto diferente.

La escudería italiana informó el viernes en un comunicado que Adami gestionará el programa de la Academia de Pilotos y las pruebas ‌de los autos anteriores.

Ferrari, que ⁠terminó cuarto en la ⁠clasificación general la temporada pasada sin ganar ninguna carrera, dijo que el nuevo ingeniero de ‍Hamilton se anunciaría a su debido tiempo.

Hamilton, que se unió a ⁠Ferrari la temporada pasada ‌procedente de Mercedes, descartó como "solo ruido" los informes de que él y Adami no se llevaban bien después de los intercambios de radio entre los dos ‌desde la ‌primera carrera en Australia. Sin embargo, los intercambios incómodos continuaron hasta el final de la campaña en diciembre.

Hamilton no subió al podio en toda ​la temporada, a diferencia de su compañero Charles Leclerc, lo que supuso el peor resultado de su carrera.

Adami ya había trabajado en Ferrari con el tetracampeón del mundo Sebastian Vettel y el español Carlos Sainz, y ‍lleva 11 años en la escudería de Maranello.

Está previsto que Ferrari haga su presentación la semana que viene, antes de que los 11 equipos realicen un test a puerta ​cerrada en Barcelona del 26 al 30 de enero.

La temporada de 24 carreras comienza en Australia ​el 8 de marzo, y el deporte entra en una nueva era de ⁠motores tras un importante cambio del reglamento técnico.

Con información de Reuters