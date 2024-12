Colapinto fue criticado por Montoya durante la temporada.

Durante los últimos meses se ha hablado mucho de la relación que ha establecido Flavio Briatore con el círculo de Franco Colapinto, a quien considera un talento digno de representar a Alpine en la Fórmula 1. Lamentablemente, cuando se dio el debut del pilarense con Williams en el GP de Italia, la escudería francesa ya había confirmado a Jack Doohan como reemplazante de Esteban Ocon, quien correrá para Haas en 2025.

Si bien existe la posibilidad de que el piloto argentino se suba al Alpine en la siguiente temporada si es que el australiano no da los resultados esperados, lo cierto es que no es la única opción sobre la mesa. En un reciente podcast de Juan Pablo Montoya para As, el expiloto colombiano mencionó que las chances de que Franco llegue a la sede de Enstone ahora tienen una posible traba, la disponibilidad de Sergio “Checo” Pérez.

Recientemente desvinculado de Red Bull, el mexicano ha quedado libre y, aunque su padre haya asegurado que su paso por la F1 ha llegado a su final, lo cierto es que hasta unas semanas se había mostrado muy seguro con seguir en la máxima categoría. Además, a Briatore puede convenirle contar con un piloto experimentado como el tapatío en lugar de Colapinto, sin mencionar que no tendría que pagar un centavo por su fichaje.

“Mucha gente está sumiendo que ya Colapinto es la persona que lo va a reemplazar, pero cuando la gente estaba considerando a Colapinto, ‘Checo’ no era una opción”, mencionó Montoya en referencia a una eventual salida de Doohan de la F1. Además, resaltó que el mexicano tiene el plus de poder aportar mucho por el lado económico con los patrocinadores que tiene, algo en lo que le lleva una clara ventaja al argentino.

También se refirió al supuesto año sabático al que se refirió Christian Horner en declaraciones posteriores a la salida de Pérez de Red Bull. “Debe ser parte de la negociación para que ‘Checo’ no se cierre su carrera y que públicamente quede como que se va a tomar un año libre para buscar opciones para el siguiente año”, observó el cafetero, que cree que el mexicano podría volver antes de lo pensado a la F1.

Pérez cerró la temporada en el octavo lugar de la tabla.

Doohan no tiene el año garantizado en la Fórmula 1

A pesar de que su contrato indica que será piloto de Alpine hasta fines del 2025, lo cierto es que Jack Doohan dependerá de resultados para mantenerse como compañero de Pierre Gasly. Así lo afirmó el mismísimo Flavio Briatore, que reconoció que es segura que la dupla comenzará la temporada como está, pero que si el rendimiento no es bueno, buscará cambiarlo por otro piloto y por ahora las dos opciones serían Franco Colapinto y “Checo” Pérez.