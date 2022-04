Lewis Hamilton arde por la crisis de Mercedes en la F1: "Estoy fuera"

Lewis Hamilton está repleto de furia por la crisis de Mercedes en la Fórmula 1 y apuntó contra el equipo. De hecho, el director Toto Wolff le pidió disculpas y le prometió mejoras.

La crisis de Mercedes es tan abrupta como inesperada en la Fórmula 1 y genera el fastidio total de su máxima estrella, Lewis Hamilton. Después del fracaso general en el Gran Premio de Emilia-Romaña, el piloto inglés tomó contacto con los medios de comunicación y liquidó al equipo que dirige Toto Wolff.

El heptacampeón del mundo terminó 13° y no pudo sumar puntos para el torneo, en el que marcha séptimo a 58 unidades del líder, Charles Leclerc, de Ferrari. Luego de cuatro carreras disputadas en este 2022, la escudería en la que también se encuentra el británico George Russell vive una auténtica pesadilla y va tercera en la Copa de Constructores.

Lewis Hamilton, a pura furia por la crisis de Mercedes en la F1: "No estamos luchando"

El corredor de 37 años se hartó de que su staff no le entregue un auto competitivo y explotó de bronca. "Obviamente, no estamos luchando por este campeonato", comenzó a pura sinceridad. No obstante, aclaró que sí trabajan "para entender el auto y mejorar y progresar a lo largo del año". "Eso es todo lo que podemos esperar ahora mismo", se resignó, al tiempo que agregó simplemente que "es lo que es".

Lewis Hamilton, repleto de furia por el mal momento de Mercedes en la Fórmula 1. Habló Toto Wolff.

"Estoy fuera del Mundial, seguro. Intentaré recuperar de la mejor forma posible, pero estoy fuera del campeonato, seguro", remarcó, resignado, el piloto. "No hay duda de eso. Creo que el equipo está... esto es muy difícil, todos lo sienten y todos están cabizbajos, dando lo mejor de sí mismos", completó.

El traspié de Mercedes en Ímola hizo que hasta su megafigura no pudiera contrarrestar el mal funcionamiento del vehículo. Lo peor ocurrió en la vuelta 40, cuando el vigente campeón Max Verstappen (Red Bull) lo superó fácilmente. "Lewis, tenemos un aviso de bandera azul por Verstappen", fue la educada forma en la que su ingeniero Bono le pidió que se quitara del medio y reavivó el fastidio que ya llevaba consigo el inglés. Más tarde, el piloto no pudo mejorar demasiado y culminó con un magro 13° puesto.

"En última instancia, no lo hemos hecho bien este año, pero todo el mundo está trabajando tan duro como puede para corregirlo", reconoció Hamilton. Más allá de todos los problemas que existen, Lewis dejó un mensaje de esperanza para cerrar y concluyó: "Saldremos de esta".

Toto Wolff habló de Hamilton y de la crisis de Mercedes

El jefe de la escudería dijo que nadie en el equipo está "ni cerca de disfrutar del viaje en este momento" y que necesitan "salir del agujero". "Probablemente hoy marca el punto más bajo de estas cuatro primeras carreras", añadió el austriaco de 50 años. "Es obvio que no estamos ni cerca de la lucha en la parte delantera, y sería muy poco realista pretender tener un hueco entre los primeros para luchar por el campeonato", admitió.

"Lewis, me quiero disculpar por el monoplaza inconducible que te hemos dado hoy. Vamos a trabajar para mejorarlo", le dijo apenas acabada la final en Italia. Además, remarcó que "el coche no es lo suficientemente bueno para un campeón del mundo, no es digno de un campeón del mundo".

Por último, Wolff señaló que tanto el staff como Hamilton coinciden en el diagnóstico negativo acerca del vehículo. Incluso, aseveró que "es bastante divertido cómo se está interpretando" y expresó que "básicamente era el mismo punto de vista y sólo pura rabia. No hay ninguna división, culpabilidad ni nada de eso".