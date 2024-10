Leclerc gana el Gran Premio de Estados Unidos y Verstappen amplía su ventaja

Charles Leclerc ganó el Gran Premio de Estados Unidos en un Ferrari uno-dos con Carlos Sainz el domingo, mientras que el líder del campeonato de Fórmula Uno Max Verstappen dio a Lando Norris un revés significativo en su batalla por el título.

La carrera en el Circuito de las Américas de Austin vio un emocionante duelo final entre los contendientes por el campeonato terminar en controversia, con Norris de McLaren adelantando a su rival por el tercer lugar, pero luego recibiendo una penalización de cinco segundos.

El podio de Verstappen le deja con 57 puntos de ventaja a falta de cinco pruebas.

Norris había adelantado a Verstappen a cuatro vueltas del final, después de dar caza a su rival holandés con neumáticos más frescos, pero fue penalizado por salirse de la pista y ganar ventaja.

El adelantamiento y la reacción de los comisarios dieron mucho que hablar.

"Es una pérdida de impulso. Pero llegamos aquí con la mente abierta, sin esperar dominar ni ganar ni nada de eso", dijo Norris, que había salido desde la pole position.

"El único al que tengo que ganar es a Max y ese es el tipo al que no he ganado hoy. En general, no ha sido un fin de semana exitoso. Pero lo hemos intentado. Lo intenté", añadió.

"No fue lo suficientemente bueno y tenemos trabajo que hacer y yo mismo tengo trabajo que hacer".

Oscar Piastri de McLaren fue quinto con George Russell de Mercedes sexto y Sergio Pérez séptimo para Red Bull.

Nico Hulkenberg sumó valiosos puntos para Haas, de propiedad estadounidense, en octavo lugar, mientras que el neozelandés Liam Lawson tuvo un gran regreso con RB, de propiedad de Red Bull, con un noveno puesto.

El debutante argentino Franco Colapinto también continuó su destacada forma con el último punto para Williams.

(Reportaje de Alan Baldwin, edición de Pritha Sarkar)