El lamentable ranking que tiene a Franco Colapinto como protagonista en la Fórmula 1

Colapinto se accidentó en tres de las últimas cuatro carreras.

Franco Colapinto había tenido un notable comienzo en la Fórmula 1 con su debut en el GP de Italia, tanto que en apenas su segunda carrera ya consiguió sumar sus primeros puntos en Bakú, algo que pudo repetir en la cita en Austin. El nivel que había mostrado el pilarense con el FW46 de Williams había generado mucha expectativa con lo que podía suceder, pero la jornada en Interlagos fue el inicio de su racha negativa.

Si bien el piloto argentino había tenido un leve accidente en una de las prácticas de Azerbaiyán, no había generado demasiados daños en su monoplaza, algo que sí sucedió con sus dos accidentes en el GP de Brasil. Tanto en la clasificación como en la carrera, Franco no pudo controlar el monoplaza sobre el piso mojado y se fue contra los muros de contención, lo que significó una importante inversión de dinero por parte del equipo para recuperar el coche.

Una situación similar se dio con la clasificación del GP de Las Vegas, en el que calculó mal la entrada a una curva y su monoplaza se llevó muchos daños. Si a esto se suman los accidentes que sufrió en Qatar y Abu Dhabi, en los que fue embestido por Esteban Ocon y Oscar Piastri, respectivamente, los costos de los daños en el FW46 escalaron a los 3.4 millones de dólares, lo que lo dejó como el tercer piloto que más dinero le costó a su equipo en reparaciones.

El extraoficial campeonato de destructores fue liderado por Sergio Pérez, que hizo gastar a Red Bull un total de 4.8 millones por los daños al RB20, mientras que el segundo lugar lo ocupa Alex Albon con 4.6 millones. Detrás de Colapinto, la lista sigue con George Russell (3.3 millones) y Carlos Sainz (3.1 millones), mientras que el despedido Logan Sargeant quedó sexto con poco más de 3 millones solo por las primeras 15 fechas del año.

Quien se llevó la mejor parte de este lamentable ranking ha sido Pierre Gasly, el único piloto que quedó en cero y no le costó un centavo a Alpine en reparaciones. En total, esta temporada se gastaron 38.5 millones de dólares por daños en la pista y no fueron muchos los que no superaron el millón, por fuera del francés, tales como Max Verstappen, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, Lando Norris, Valtteri Bottas y Liam Lawson.

Así se cerró el campeonato de destructores de la F1.

Williams lidera el ranking de los destructores

Tal como sucede en el campeonato de constructores, donde los puntos de los dos pilotos se suman para el equipo, lo mismo sucede con el ranking de los destructores, en el que se suman los gastos. De ahí que Williams esté en la cima con unos costos de reparación de 11.1 millones de dólares, seguido por Red Bull y Ferrari, con 5.7 y 4.3 respectivamente. Por su parte, McLaren ha sido la que menos ha invertido en este sentido, puesto que sus gastos fueron de 997 mil dólares.