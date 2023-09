Agustín Canapino filtró cuál es su máximo deseo en IndyCar: "Me encantaría"

Agustín Canapino filtró cuál es su máximo deseo en IndyCar Series, la máxima categoría del automovilismo de Estados Unidos, a bordo del Dallara-Chevrolet en el equipo Juncos Racing.

Agustín Canapino sacó a la luz cuál es su máximo deseo en la IndyCar Series, la máxima categoría del automovilismo de Estados Unidos. El piloto argentino de 33 años está a la altura de las circunstancias en su primera temporada a bordo del Dallara-Chevrolet del equipo Juncos Racing, aunque en varias carreras tuvo que abandonar sobre el final por diferentes motivos.

Ahora, el arrecifeño reveló en la entrevista con Olé que no solamente pretende continuar en el certamen de cara a 2024, sino que fue más allá: volver a participar de las 500 Millas de Indianápolis, una carrera con la que tanto soñó desde pequeño. Junto con el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 y Las 24 horas de Le Mans en Francia, integran la denominada Triple Corona de este deporte a nivel mundial.

Canapino sacó a la luz que quiere seguir en la IndyCar y volver a participar en las 500 Millas de Indianápolis

El tetracampeón del Turismo Carretera (TC) reconoció que desea seguir compitiendo en este torneo de cara al próximo año: "Siempre tuve ganas, sobre todo cuando vi que podía manejar el auto y después que podía competir, y sobre todo ahora que puedo ser también competitivo". Además, destacó que "no solamente es participar, sino competir por cosas importantes y ver también la evolución del equipo, que es constante". Y argumentó: "Así que por supuesto, después de tanto sacrificio, tanto riesgo que hemos tomado de ambas partes, me encantaría tener una oportunidad de continuar para ver hasta dónde podemos llegar".

Canapino y Juncos, un dúo argentino de lujo en la IndyCar.

El bicampeón del TC2000 también señaló que, si tiene que inclinarse por una carrera en particular, se queda con las 500 Millas de Indianápolis porque según él "es la carrera más importante del mundo, la más emblemática, la más riesgosa, la más todo". Incluso, profundizó: "Fue para mí un momento mágico por haberla visto toda mi vida por la televisión, terminamos peleando por el top 10 a muy poco del final. Me gustaría volver a hacerla, y hacerla bien".

Con relación a sus sensaciones a medida que pasan las finales en la IndyCar, el heptacampeón del Top Race admitió: "A veces no se notará mucho, pero corro lo mejor que puedo, lo mejor que me sale y queriendo ir siempre adelante. Lo que sí pasa es que vengo evolucionando, me siento cada vez más cómodo, más preparado". Además, elogió al Juncos Racing porque "el equipo viene evolucionando cada vez más también" y amplió: "Venimos creciendo juntos y por eso, lo que antes peleábamos por el puesto veintipico, este fin de semana lo peleamos por la punta".

Igualmente, Canapino aclaró que "no va a ser siempre así porque la IndyCar es una categoría que hoy estás peleando por la punta y la otra podés estar 20°". De hecho, anheló: "Si tenemos la oportunidad de continuar y crecer juntos con el equipo, ya miraremos las carreras de otra manera".

Con relación a su notable mejoría en esta categoría a lo largo de 2023, el "Titán" indicó que empezó el año "simplemente tratando de dar vueltas, de ver si podía terminar, algo que ya era una utopía". Muy sincero, "Canapa" concluyó: "Podríamos haber hecho un podio sin problemas en los óvalos, podríamos haber ganado esta última carrera de Laguna Seca o peleado el podio hasta el final. Así que eso es lo que nos motiva, que la base de hoy es muy buena tanto del equipo como mi crecimiento, sin dudas. Sé que el que más tiene que seguir aprendiendo y más tiene que seguir creciendo soy yo porque soy el más novato de todo esto".