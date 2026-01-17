Venus Williams agradece su "wildcard" en el Abierto de Australia

La tenista estadounidense Venus Williams practica antes Abierto de Australia, en Melbourne Park, Melbourne, Australia.

‍Venus Williams, siete veces campeona de torneos del Grand Slam, agradeció el sábado a los ‍organizadores del Abierto de ⁠Australia por concederle una "wildcard" que convertirá a la estadounidense de 45 años en la mujer de más edad en competir en el cuadro principal de individuales.

Williams regresó al tenis la temporada pasada tras una pausa de 16 meses, ganando uno de sus cuatro partidos en el circuito antes de comenzar 2026 con ‌una derrota en primera ronda ante la ⁠polaca Magda Linette, 53 del ⁠ranking, como wildcard en el Auckland Classic la semana pasada.

La estadounidense, número 576 del mundo, también fue eliminada ‍en primera ronda contra la alemana Tatjana Maria, de 38 años, en el ⁠Hobart International, un partido con ‌las jugadoras de mayor edad combinada de la historia de la WTA.

"Han pasado cinco años desde mi última visita aquí. Han pasado volando, y estoy súper, súper agradecida por la oportunidad de ‌Tennis Australia", ‌dijo Williams a la prensa en Melbourne Park el sábado. "Agradecida por la oportunidad de jugar ante los aficionados. He recibido mucho apoyo en los torneos previos, paseando por la ​ciudad y todo eso. Espero poder jugar a mi mejor nivel".

Dos veces finalista en Melbourne Park, Williams superará el récord de la japonesa Kimiko Date, que tenía 44 años cuando perdió en la primera ronda del Abierto de Australia de 2015.

"No había pensado en ello ‍hasta que salió en la prensa, así que ¡yay! ¡Yay para mí!", dijo Williams, que afirmó que estuvo entrenando sin parar durante tres meses mientras se preparaba para su boda en diciembre con el italiano Andrea Preti.

"Hubo ​periodos en los que estuve muy ocupada, así que tuve que tomarme una semana libre aquí o tres días ​libres allá, pero la mayor parte del tiempo estuve entrenando y tratando de recuperar el ritmo", ⁠dijo Williams, que se enfrentará en primera ronda a la serbia Olga Danilovic, de 24 años y número 68 del mundo.

