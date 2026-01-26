Swiatek vence a la local Inglis y alcanza los cuartos de final del Abierto de Australia

Tenis - Abierto de Australia - Melbourne Park, Melbourne, Australia - 26 de enero de 2026. La polaca Iga Swiatek reacciona durante su partido de cuarta ronda contra la australiana Maddison Inglis

‍Iga Swiatek puso fin a las esperanzas australianas en el Melbourne Park el martes, ‍despachando a la jugadora ⁠de la fase previa Maddison Inglis por 6-0 y 6-3 para alcanzar los cuartos de final y continuar su búsqueda de su primer título en el Abierto de Australia.

Inglis, de 28 años, había alcanzado la cuarta ronda después de que su rival en tercera ronda, Naomi Osaka, se retirara ‌del Grand Slam por una lesión ⁠abdominal.

La número 168 del mundo ⁠era la última australiana en el cuadro individual femenino.

Swiatek, que necesitó tres sets para derrotar a la ‍rusa Anna Kalinskaya en la ronda anterior, tuvo una gran actuación para ⁠derrotar a Inglis, con 22 ‌golpes ganadores.

"Me sentí muy segura desde el principio. Sentí que el ritmo de la pelota era muy diferente al de mi última ronda. Así que tuve que adaptarme con las ‌piernas ‌y ser muy precisa con el juego de pies", dijo la polaca, número dos del mundo.

Swiatek arrolló a Inglis en el primer set, en el que sus potentes ​devoluciones desde la línea de fondo y sus movimientos fueron demasiado para la australiana.

Inglis logró romper el saque de Swiatek en el primer juego del segundo set y levantó los brazos en señal de celebración ante la estridente ovación de los espectadores ‍australianos presentes en el Rod Laver Arena.

Sin embargo, la alegría duró poco.

Swiatek subió la intensidad y, aunque Inglis fue capaz de mantener el saque en dos ocasiones para añadir cierta autoridad al marcador, ​la seis veces campeona de Grand Slam se hizo con la victoria en una hora y 13 ​minutos para acceder a sus terceros cuartos de final del Abierto de Australia.

Se enfrentará a ⁠la kazaja Elena Rybakina, ganadora de Wimbledon en 2022.

Con información de Reuters