Adidas se convierte en patrocinador oficial del equipo Audi de F1

Foto de archivo de la presentación del modelo de Audi de F1

El fabricante alemán de ropa deportiva Adidas se convertirá en el socio de indumentaria del equipo Audi de Fórmula Uno a partir de 2026 en una asociación de varios años, anunció el miércoles la escudería.

Sauber se convertirá en el equipo oficial de Audi en 2026, cuando la F1 inicie una nueva era con importantes cambios en el reglamento y un undécimo equipo en la parrilla con la llegada de Cadillac.

"Estamos muy orgullosos de asociarnos con el futuro equipo Audi de F1 y apoyar su debut en el más alto nivel de competición de este deporte", dijo el CEO de Adidas, Bjorn Gulden.

Audi y Adidas, que también son proveedores de equipamiento de Mercedes, lanzarán conjuntamente una línea de productos que incluirá ropa, calzado y accesorios antes del comienzo de la temporada 2026.

"Nuestra asociación en la Fórmula 1 va mucho más allá de la búsqueda de la innovación y el máximo rendimiento: combina las fortalezas y visiones de dos marcas progresistas", dijo en un comunicado Gernot Doellner, presidente de Audi, propiedad de Volkswagen.

Sauber es octavo en la clasificación entre 10 equipos en la actual temporada de la F1.

Con información de Reuters