El nuevo Usain Bolt rompe todo: récord mundial y desafío al rival en plena meta

Usain Bolt marcó una época en el atletismo y parece que muchos ya encontraron a su sucesor. Se trata de Letisle Tebogo, un joven que rompe rodos los récords y hasta se anima a desafiar a sus rivales de turno en plena llegada a la meta. Por lo tanto, vale la pena conocerlo.

El deportista africano pretende hacerse un lugar entre los grandes de la actividad y su velocidad es imparable. De hecho, acaba de ganar la prueba en el Mundial U20 en Cali (Colombia) con la mejor marca del mundo para su categoría. Y va por más.

Quién es Letsile Tebogo, "el nuevo Usain Bolt" del atletismo

Nacido el 7 de junio de 1993 en Kanye, Botsuana, este futuro crack de apenas 19 años sorprendió al planeta con su talento. Hasta el momento, los mejores números individuales son de 9.91 segundos en los 100 metros y de 20.31 en los 200.

De los tres campeonatos del mundo sub 20 en los que participó, ganó dos, ambos en los 100 metros: el de Nairobi (Kenia) de 2021 y el ya mencionado de Cali en 2022. Además, terminó segundo en el torneo de los 200 metros en Nairobi 2021. Y también se consagró en la carrera de los 200 en San Pedro (Mauricio) en 2022, por lo que es el vigente campeón africano. En este último certamen hizo historia grande: con 19 años y 5 días, se transformó en el medallista de oro más joven de la competencia.

Tebogo, el nuevo Bolt, desafió a su rival antes de la meta.

En lo que va de este año, Tebogo ya batió cuatro récords personales y muchos ya lo comparan con Bolt. De hecho, antes de llegar a la meta en Cali, miró hacia un costado y les habló a sus adversarios desafiándolos, en una clara imitación del fenómeno jamaiquino.

Tebogo, el nuevo Usain Bolt del atletismo mundial.

Con una reacción de 0.129 segundos en la partida, el botsuano fue el más rápido en la largada, se adueñó de la prueba y aplastó al escolta Bouwahjgie Nkrumie (Jamaica), que con 10.02 segundos también quebró la mejor cifra sub 20 de su país. En el tercer lugar de la final quedó el sudafricano Benjamin Richardson (10.12).

La palabra de Letsile Tebogo, el nuevo Usain Bolt del atletismo

Luego del triunfo contundente en Colombia, el joven declaró: “Vi a la afición y quise recordarles lo que Bolt hizo en el pasado. Es mi ídolo, la persona a la que admiro. Si alguien lo tomó como una falta de respeto, lo siento mucho”. “Vi que mis rivales me tenían miedo, pero yo también se los tenía a ellos", reconoció.

Además, el astro africano remarcó: "Cuando sonó el disparo, tenía que asegurarme de tener la mejor salida de mi vida y así fue. No planeé la celebración, pero tan pronto como di el primer paso supe que el título era mío". Sin embargo, se mostró tranquilo con relación al flamante récord y apenas señaló para terminar: "No me preocupé por el tiempo, no lo miré".