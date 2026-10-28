Así se define la tabla anual en el fútbol argentino, a 2 fechas del final: los rivales de los 8 posibles campeones

La definición de la tabla anual del fútbol argentino entra en su tramo decisivo, con apenas dos jornadas por disputarse en el Torneo Clausura 2026. Con Boca como actual líder junto con Argentinos Juniors, ambos con 57 unidades, son ocho los equipos que conservan posibilidades matemáticas de quedarse con el primer puesto: siguiendo de cerca al 'Xeneize' y al 'Bicho' están Rosario Central, Independiente Rivadavia de Mendoza, Vélez Sarsfield, Instituto de Córdoba, River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata.
En la fecha 15, determinante para empezar a despejar el panorama, el 'Lobo' abrirá la jornada con una visita a Estudiantes de Río Cuarto, ya descendido, y necesitará sumar de a tres para seguir en carrera. Más tarde, el 'Canalla' se enfrentará con Sarmiento en Junín, mientras que el sábado el 'Fortín' recibirá a San Lorenzo y la 'Gloria' visitará a Estudiantes de La Plata.
El encuentro que concentrará la atención será el Superclásico entre Boca y River, previsto para el domingo a las 15 horas en La Bombonera. La jornada también tendrá actividad el lunes, cuando la 'Lepra mendocina' visite a Banfield y el cuadro de La Paternal, que obtuvo un importante triunfo este martes en condición de local, se mida con Atlético Tucumán.
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Qué partidos les quedan a los 8 equipos con chances de ser campeones de Liga
Boca (57 puntos, +21 de diferencia de gol)
- Fecha 15: River (La Bombonera, domingo 1/11 a las 15 horas).
- Fecha 16: Defensa y Justicia (La Bombonera, a confirmar).
Argentinos Juniors (57 puntos, +11)
- Fecha 15: Atlético Tucumán (Estadio Monumental José Fierro, lunes 2/11, a las 21:15 horas).
- Fecha 16: Huracán (Estadio Diego Armando Maradona, a confirmar).
Rosario Central (56 puntos, +15)
- Fecha 15: Sarmiento (Estadio Eva Perón de Junín, viernes 30/10, a las 21:15 horas).
- Fecha 16: Estudiantes de Río Cuartos (Gigante de Arroyito, a confirmar).
Vélez (55 puntos, +16)
- Fecha 15: San Lorenzo (Estadio José Amalfitani, sábado 31/10, a las 19:15 horas).
- Fecha 16: Unión (Estadio 15 de Abril de Santa Fe, a confirmar).
Instituto (53 puntos, +11)
- Fecha 15: Estudiantes (Estadio UNO, sábado 31/1, a las 21:30 horas).
- Fecha 16: Newell's Old Boys (Monumental de Alta Córdoba, a confirmar).
Independiente Rivadavia (54 puntos, +9)
- Fecha 15: Banfield (estadio Bautista Gargantini, a las 21:15 horas).
- Fecha 16: Gimnasia de Mendoza (Estadio Víctor Legrotaglie, a confirmar).
River (52 puntos, +16)
- Fecha 15: Boca (La Bombonera, domingo 1/11, a las 15 horas).
- Fecha 16: Aldosivi (Estadio Monumental, a confirmar).
Gimnasia (51 puntos, +3)
- Fecha 15: Estudiantes de Río Cuarto (Estadio Antonio Candini, viernes 30/10, a las 19 horas).
- Fecha 16: Belgrano (Estadio Juan Carmelo Zerillo, a confirmar).
Con el Superclásico en La Bombonera, así se jugará la fecha 15 del Torneo Clausura 2026
- Defensa y Justicia vs. Independiente | Estadio Norberto Tomaghello.
- Deportivo Riestra vs. Talleres | Estadio Guillermo Laza.
- Vélez Sarsfield vs. San Lorenzo | Estadio José Amalfitani.
- Estudiantes de La Plata vs. Instituto | Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.
- Newell's Old Boys vs. Unión | Estadio Coloso Marcelo Bielsa.
- Lanús vs. Gimnasia de Mendoza | Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.
- Platense vs. Central Córdoba | Estadio Ciudad de Vicente López.
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Gimnasia La Plata | Estadio Ciudad de Río Cuarto - Antonio Candini
- Huracán vs. Tigre | Estadio Tomás Adolfo Ducó.
- Sarmiento de Junín vs. Rosario Central | Estadio Eva Perón.
- Racing vs. Aldosivi | Estadio Presidente Perón.
- Belgrano de Córdoba vs. Barracas Central | Estadio Julio César Villagra.
- Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors | Estadio Monumental José Fierro.
- Independiente Rivadavia vs. Banfield | Estadio Bautista Gargantini.
- Boca Juniors vs. River Plate | Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).