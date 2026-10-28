Así es la casa de los padres de Lionel Scaloni en Pujato, el pueblo donde nació el DT de la Selección Argentina

En Pujato, un pequeño pueblo del sur de Santa Fe, hay una vivienda que se convirtió en un punto de referencia para los hinchas de la Selección Argentina: la casa paterna de Lionel Scaloni. Allí, el entrenador que condujo al equipo nacional a conquistar la Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y un nuevo título continental en 2024 mantiene un vínculo con sus raíces, lejos de la exposición que acompaña su carrera deportiva.

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Así es la casa paterna de Lionel Scaloni

La casa familiar adquirió una popularidad especial después de los éxitos de la Selección. En julio de 2024, tras ganar la Copa América de Estados Unidos, miles de fanáticos se acercaron a Pujato con la ilusión de encontrarse con el técnico. Según informó el diario Sur24, la vivienda se transformó en una especie de paseo turístico, con seguidores que esperaban conseguir una fotografía, un saludo o un autógrafo.

La gente concentrada en las afueras de la casa.

Aunque la publicación no ofrece detalles arquitectónicos precisos sobre el inmueble, sí describe la escena que se repetía en sus inmediaciones: Scaloni salía a saludar a quienes se acercaban, firmaba camisetas y se tomaba fotografías. La multitud también lo había abordado durante una visita familiar a un centro comercial de Rosario. Pese a la repercusión, el entrenador mantuvo su habitual perfil reservado ante los medios.

De las calles de Pujato a la cima del fútbol mundial

Lionel Sebastián Scaloni nació el 16 de mayo de 1978 en Pujato. Allí pasó su infancia, asistió a la Escuela Primaria Bernardino Rivadavia y comenzó a desarrollar su pasión por el fútbol en el club Sportivo Matienzo. Años después, recordaría con cariño su etapa escolar y aseguraría que había sido feliz durante aquellos años.

Scaloni firmando autógrafos en las afueras de la casa.

Su padre, Ángel, tuvo un papel importante en sus primeros pasos deportivos. En 1994 llegó a las divisiones inferiores de Newell's Old Boys y, posteriormente, pasó a Estudiantes de La Plata, donde debutó en Primera División. Su carrera continuó en Europa, con etapas destacadas en el Deportivo de La Coruña, el West Ham, el Racing de Santander, la Lazio y el Atalanta, club en el que se retiró en 2015.

Después de colgar los botines, comenzó su camino como entrenador. En 2018 asumió de manera interina al frente de la Selección Argentina y terminó construyendo uno de los ciclos más exitosos de su historia.

Una vida familiar entre Argentina y España

Casado con Elisa Montero desde 2018, Scaloni reside en Mallorca, España, aunque su trabajo lo mantiene estrechamente ligado al fútbol argentino. A pesar de la fama internacional, Pujato continúa siendo una parte fundamental de su identidad.

El pueblo que lo vio crecer no olvida sus orígenes. Y aquella casa familiar, convertida en lugar de encuentro para los hinchas, representa algo más que la historia de un campeón: simboliza el camino recorrido desde una localidad santafesina hasta la cima del fútbol mundial.