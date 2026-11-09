Así arranca el promedio del descenso en 2027 en el fútbol argentino, con clubes grandes complicados

La tabla del promedio del descenso es sin dudas la que más preocupa en general en el fútbol argentino, con la Primera División como el máximo exponente en esta situación. Una vez culminada la temporada completa 2026 en cuanto a esta sumatoria de puntos, ya que lo que sucede en los playoffs no cuenta, la campaña 2027 empezará con algunos clubes grandes complicados como Newell´s (24°) y Talleres de Córdoba (23°) en el centro de la escena.

{{{htmlAmp}}}

Así empieza el promedio del descenso en 2027 en la Primera del fútbol argentino.

La principal novedad tal vez tiene que ver con Racing, que cuando asumió Diego Milito como presidente en la temporada 2025 estaba segundo y ahora iniciará 14°. Por su parte, Independiente y San Lorenzo respiran, ya que la han pasado mal en los últimos tiempos pero arrancarán 10° y 11° respectivamente entre los 30 equipos.

Otra cuestión que llama la atención es ver a Estudiantes de La Plata 15°, aunque quizás se entienda por el lado de que el "Pincha" relegó un poco sus compromisos en el ámbito doméstico este año para priorizar su participación en la Copa Libertadores. También es curiosa la posición de Belgrano de Córdoba, el vigente campeón del fútbol argentino que figura en el 17° sitio y además jugará el máximo certamen continental en la siguiente edición.

Así empieza el promedio del descenso en 2027, en la Primera división del fútbol argentino