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Así arranca el promedio del descenso en 2027 en el fútbol argentino, con clubes grandes complicados

Así arrancará el promedio del descenso en 2027 en el fútbol argentino, con clubes grandes complicados. Los números que preocupan a Newell´s y Talleres de Córdoba, entre otros.

09 de noviembre, 2026 | 13.26
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La tabla del promedio del descenso es sin dudas la que más preocupa en general en el fútbol argentino, con la Primera División como el máximo exponente en esta situación. Una vez culminada la temporada completa 2026 en cuanto a esta sumatoria de puntos, ya que lo que sucede en los playoffs no cuenta, la campaña 2027 empezará con algunos clubes grandes complicados como Newell´s (24°) y Talleres de Córdoba (23°) en el centro de la escena.

Así empieza el promedio del descenso en 2027 en la Primera del fútbol argentino.

La principal novedad tal vez tiene que ver con Racing, que cuando asumió Diego Milito como presidente en la temporada 2025 estaba segundo y ahora iniciará 14°. Por su parte, Independiente y San Lorenzo respiran, ya que la han pasado mal en los últimos tiempos pero arrancarán 10° y 11° respectivamente entre los 30 equipos.

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Otra cuestión que llama la atención es ver a Estudiantes de La Plata 15°, aunque quizás se entienda por el lado de que el "Pincha" relegó un poco sus compromisos en el ámbito doméstico este año para priorizar su participación en la Copa Libertadores. También es curiosa la posición de Belgrano de Córdoba, el vigente campeón del fútbol argentino que figura en el 17° sitio y además jugará el máximo certamen continental en la siguiente edición.

Así empieza el promedio del descenso en 2027, en la Primera división del fútbol argentino

Pos. Equipo PTS PJ 2025 2026 2027 Prom.
Rosario Central 128 64 66 62 0 2,000
Boca 125 64 62 63 0 1,953
Argentinos Juniors 117 64 57 60 0 1,828
River 108 64 53 55 0 1,688
Independiente Rivadavia (Mza.) 100 64 43 57 0 1,563
Lanús 100 64 50 50 0 1,563
Barracas Central 96 64 49 47 0 1,500
Vélez 96 64 40 56 0 1,500
Gimnasia de La Plata 95 64 38 57 0 1,484
10º Independiente 94 64 47 47 0 1,469
11º San Lorenzo 92 64 51 41 0 1,438
12º Huracán 91 64 47 44 0 1,422
13º Instituto (Córdoba) 89 64 34 55 0 1,391
14º Racing 89 64 53 36 0 1,391
15º Estudiantes de La Plata 89 64 42 47 0 1,391
16º Tigre 88 64 49 39 0 1,375
17º Belgrano (Córdoba) 86 64 37 49 0 1,344
18º Defensa y Justicia 85 64 38 47 0 1,328
19º Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 41 32 0 41 0 1,281
20º Unión (Santa Fe) 81 64 39 42 0 1,266
21º Sarmiento (Junín) 75 64 35 40 0 1,172
22º Deportivo Riestra 75 64 52 23 0 1,172
23º Talleres (Córdoba) 73 64 34 39 0 1,141
24º Newell’s 71 64 33 38 0 1,109
25º Platense 71 64 35 36 0 1,109
26º Central Córdoba (SdE) 69 64 42 27 0 1,078
27º Banfield 68 64 35 33 0 1,063
28º Atlético Tucumán 66 64 34 32 0 1,031
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