Por la fecha 2 se enfrentarán Arsenal y Olympiacos

Olympiacos y Arsenal se enfrentarán en el Emirates Stadium el próximo miércoles 1 de octubre desde las 16:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 2 de la Champions.
Así llegan Arsenal y Olympiacos
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Champions
Arsenal venció por 2-0 a Athletic Bilbao.
Últimos resultados de Olympiacos en partidos de la Champions
Olympiacos igualó 0-0 ante Pafos en la jornada anterior..
En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 9 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2015 - 2016, y Arsenal se llevó la victoria por 0 a 3.
Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Champions
- Fecha 3: vs Atlético de Madrid: 21 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Slavia Praga: 4 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Bayern Múnich: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Club Brugge: 10 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Inter: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Olympiacos en los próximos partidos de la Champions
- Fecha 3: vs Barcelona: 21 de octubre - 13:45 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs PSV: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Real Madrid: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Kairat Almaty: 9 de diciembre - 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Bayer Leverkusen: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Horario Arsenal y Olympiacos, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas