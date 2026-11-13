Argentina vs. Uruguay: dónde ver online, fecha, día y horario confirmado del partido por la Fecha FIFA

La Selección Argentina volverá a presentarse con un condimento especial: será su primer partido después de la despedida de Lionel Messi. El equipo de Lionel Scaloni recibirá a Uruguay recibe este viernes desde las 20 en La Bombonera, en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA que servirá para comenzar una nueva etapa y probar variantes de cara a los próximos desafíos.

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Por dónde ver online la Selección Argentina contra Uruguay

El partido podrá verse por televisión a través de las señales deportivas correspondientes y también contará con alternativas para seguirlo de manera online: TyC Sports Play, el canal de YouTube de Telefe y la plataforma MiTelefe. De esta manera, los hinchas tendrán distintas opciones para acompañar al equipo desde sus dispositivos.

Cómo llega Argentina al duelo

El clásico rioplatense tendrá un escenario cargado de historia y una expectativa especial por lo que representa el primer encuentro de la Albiceleste sin su capitán. Después de tantos años con Messi como principal referente, el seleccionado deberá empezar a acostumbrarse a una realidad diferente, aunque mantendrá una base de futbolistas que fueron protagonistas de sus últimos éxitos.

En lo futbolístico, Argentina llega con confianza luego de una serie de resultados positivos. En sus últimas presentaciones consiguió tres triunfos consecutivos: goleó 4-0 a Bolivia, aplastó 7-0 a Burkina Faso y derrotó 3-0 a Benín. Una racha que refleja el buen funcionamiento colectivo y la capacidad ofensiva del equipo, aunque ahora el desafío será encontrar nuevas referencias sin Messi.

Uruguay renueva ilusiones

Uruguay busca reconstruirse.

Del lado uruguayo, el panorama también presenta novedades. La Celeste atraviesa una etapa de renovación y busca recuperar protagonismo después de una actuación mundialista por debajo de las expectativas, en la que quedó eliminada en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Diego Forlán, al frente del seleccionado, pretende darle una nueva identidad al equipo. Uruguay llega después de una derrota 3-1 ante Japón, pero logró recuperarse con dos victorias contundentes: 4-1 frente a Corea del Sur y 6-1 ante India.

Para visitar a la Argentina, el entrenador ya definió su formación titular, que tiene a mayoría de jugadores de la vieja camada, con la sorpresiva inclusión de Cristopher Fiermarín en el arco. El resto es la base de Bielsa, con la inclusión de Lucas Torreira (peleado con el ex DT), por lo que la defensa será Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez; el medio irá con el mencionado Lucas Torreira, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian De Arrascaeta; y adelante jugarán Maximiliano Araújo y Darwin Núñez.