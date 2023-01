El Kun Agüero destrozó al árbitro de Argentina vs. Países Bajos: "No puedo creer"

Sergio "Kun" Agüero habló del árbitro del partido entre la Selección y Países Bajos por su nivel y lo destrozó en plena charla con Gerard Piqué.

El Kun Agüero destrozó al árbitro de Argentina vs. Países Bajos

El Kun Agüero destrozó al árbitro de Argentina vs. Países Bajos

Sergio Agüero destrozó al árbitro que dirigió a la Selección en el duelo ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. En diálogo con Gerard Piqué en el marco de la Kings League, el ex jugador de Independiente no se guardó nada y apuntó contra el colegiado que generó mucha polémica en aquel recordado partido.

El ex defensor del Barcelona mencionó a Antonio Mateu Lahoz y esto enfureció al ex delantero de la "Albiceleste". Es que claro, la manera de impartir justicia entre la "Scaloneta" y los neerlandeses quedó en la historia por la cantidad de tarjetas amarillas que sacó a lo largo de los 120 minutos y las infracciones insólitas que cobró. Agüero no dudó en recordar ese momento, volvió con todo al ataque y fue contundente con sus dichos.

"Tenemos un árbitro, Mateu Lahoz... lo que le gusta el protagonismo a ese árbitro es una cosa de locos", sentenció Piqué en plena transmisión y esto generó que su colega lo apoye en su pensamiento. "Yo no puedo creer como Mateu Lahoz sigue dirigiendo. Ahora estoy re caliente, basta", remarcó el "Kun" sobre el colegiado que recientemente anunció que no continuará dirigiendo una vez que finalice la actual temporada de la Liga de España.

Lahoz se retirará de su carrera a los 45 años y luego de un extenso recorrido en el fútbol. Desde que comenzó en la actividad trabajó en distintos Mundiales de mayores y Sub 20, como también en instancias definitorias de la UEFA Champions League. Sin embargo, uno de los sucesos más recordados será el de la última Copa del Mundo en el que la "Albiceleste" ganó por penales y se metió en las semifinales.

La historia de Antonio Mateu Lahoz con Lionel Messi

Lionel Messi fue arbitrado por Mateu Lahoz en innumerables veces en la liga española, sin embargo en una de ellas hubo una historia particular por la fecha especial de la que se trataba. El 29 de noviembre, cuatro días después del fallecimiento de Diego Maradona, el Barcelona recibió al Osasuna por el torneo local y se dio una situación entre el árbitro y el mejor jugador del mundo.

Luego de marcar su gol, Messi se sacó la remera y mostró la reconocida casaca que Diego usó en Newell's en un hermoso y recordado homenaje. Lahoz, que observó la acción, decidió sacarle tarjeta amarilla y no tener en cuenta del gesto del rosarino. Al finalizar el encuentro, que fue goleada 4-0 para los catalanes, el árbitro expuso en el informe una insólita aclaración sobre dicha amonestación.