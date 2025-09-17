Unión vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Unión recibe el próximo sábado 20 de septiembre a Independiente Riv. (M) por la fecha 9 del Clausura, a partir de las 16:45 (hora Argentina) en el estadio de la Avenida.

Así llegan Unión y Independiente Riv. (M)

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Lanús.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura

Unión sacó un triunfo frente a Gimnasia, con un marcador 3-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 5 goles en contra y registró 11 a favor.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura

Independiente Riv. (M) llega a este encuentro con una derrota ante Lanús por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 4 goles y recibieron 8.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 10 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Independiente Riv. (M) fue el ganador por 2 a 0.





Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs Banfield: 26 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs Huracán: 28 de septiembre - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Horario Unión e Independiente Riv. (M), según país