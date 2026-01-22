Tigre vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

El juego entre Tigre y Estudiantes (RC) se disputará el próximo domingo 25 de enero por la fecha 1 del Apertura, a partir de las 21:00 (hora Argentina) en el estadio Don José Dellagiovanna.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Felipe Viola.

Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Apertura

Fecha 2: vs Belgrano: 29 de enero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Racing Club: 2 de febrero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs River Plate: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Aldosivi: 12 de febrero - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Central Córdoba (SE): 21 de febrero - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Apertura

Fecha 2: vs Argentinos Juniors: 29 de enero - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Banfield: 3 de febrero - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Independiente Riv. (M): 9 de febrero - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Atlético Tucumán: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs San Lorenzo: 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Horario Tigre y Estudiantes (RC), según país