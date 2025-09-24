Tigre se enfrentará a Central Córdoba (SE) por la fecha 10

Por la fecha 10 del Clausura, Tigre y Central Córdoba (SE) se enfrentan el viernes 26 de septiembre desde las 21:15 (hora Argentina), en el estadio Único Madre de Ciudades.
Así llegan Central Córdoba (SE) y Tigre
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura
Central Córdoba (SE) terminó con un empate en 2 frente a Boca Juniors en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 5 goles y sumó 8 a favor.
Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura
Tigre venció 2-0 a Aldosivi en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 5 goles en el arco rival y 3 en su portería.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Central Córdoba (SE) sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.
El encuentro será supervisado por Fernando Espinoza, el juez encargado.
Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 11: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 11: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Horario Central Córdoba (SE) y Tigre, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
- Colombia y Perú: 19:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
- Venezuela: 20:15 horas