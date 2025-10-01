San Martín (SJ) vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

San Martín (SJ) recibirá a Instituto, en el marco de la fecha 11 del Clausura, el próximo sábado 4 de octubre a partir de las 16:45 (hora Argentina), en el estadio 27 de Septiembre.

Así llegan San Martín (SJ) y Instituto

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de San Martín (SJ) en partidos del Clausura

San Martín (SJ) sacó un empate por 2 en su visita a Platense. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura

Instituto obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Lanús. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 2, con 3 goles a sus rivales y han vencido su valla 2 veces.

Jugaron por última vez en esta competencia el 29 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Instituto con un marcador de 1-0.

Horario San Martín (SJ) e Instituto, según país