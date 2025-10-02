Rosario Central vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

El juego entre Rosario Central y River Plate se disputará el próximo domingo 5 de octubre por la fecha 11 del Clausura, a partir de las 21:15 (hora Argentina) en el estadio Gigante de Arroyito.

Así llegan Rosario Central y River Plate

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura

Rosario Central ganó por 3-0 el juego pasado ante Gimnasia. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria y empató 3. En ellos, le han encajado 2 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura

River Plate cayó 1 a 2 ante Dep. Riestra. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 6 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 3 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 29 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y finalizó en un empate 2-2.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Yael Falcón Pérez.

Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura

Fecha 12: vs Vélez: 11 de octubre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura

Fecha 12: vs Sarmiento: 12 de octubre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

