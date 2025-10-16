Rosario Central vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 13 del Clausura se jugará el próximo domingo 19 de octubre a las 18:00 (hora Argentina).
Así llegan Rosario Central y Platense
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura
Rosario Central derrotó por 2 a 1 a Vélez en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 4 goles y ha convertido 9.
Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura
Platense sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Dep. Riestra. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Ha convertido 6 goles y ha recibido 8 en contra.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 0.
El árbitro designado para el encuentro es Pablo Echavarría.
Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 14: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 6: vs Independiente: 24 de octubre - 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
Horario Rosario Central y Platense, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas