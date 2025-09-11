Rosario Central vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Por la fecha 8 del Clausura, Boca Juniors y Rosario Central se enfrentan el domingo 14 de septiembre desde las 17:30 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Arroyito.
Así llegan Rosario Central y Boca Juniors
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura
Rosario Central terminó con un empate en 0 frente a Sarmiento en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión y empató 3. Recibió 1 gol y sumó 2 a favor.
Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura
Boca Juniors venció 2-0 a Aldosivi en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 8 goles en el arco rival y 2 en su portería.
De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 3 triunfos y 2 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Boca Juniors sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.
El encuentro será supervisado por Facundo Tello Figueroa, el juez encargado.
Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 9: vs Talleres: 21 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Gimnasia: 27 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 9: vs Central Córdoba (SE): 21 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Defensa y Justicia: 27 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Horario Rosario Central y Boca Juniors, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela: 16:30 horas