Newell`s vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

Newell`s recibe el próximo martes 27 de enero a Independiente por la fecha 2 del Apertura, a partir de las 22:15 (hora Argentina) en el estadio el Coloso del Parque.

Así llegan Newell`s y Independiente

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Apertura

Newell`s cayó 1 a 2 ante Talleres en el Mario Alberto Kempes.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Independiente logró empatar 1-1 ante Estudiantes..

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 4 victorias, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de noviembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Newell`s fue el ganador por 2 a 1.





Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Apertura

Fecha 3: vs Boca Juniors: 1 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Defensa y Justicia: 7 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Dep. Riestra: 16 de febrero - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Banfield: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Estudiantes: 25 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Apertura

Fecha 3: vs Vélez: 31 de enero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Platense: 8 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Lanús: 13 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Independiente Riv. (M): 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Gimnasia (Mendoza): 24 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Horario Newell`s e Independiente, según país