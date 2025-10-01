Lanús vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

El próximo sábado 4 de octubre, a partir de las 21:15 (hora Argentina), San Lorenzo visita a Lanús en el estadio la Fortaleza, por el duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura.
Así llegan Lanús y San Lorenzo
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura
Lanús viene de empatar ante Instituto por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 5 goles marcados y 4 en el arco rival.
Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura
San Lorenzo viene de vencer a Godoy Cruz en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 4 goles y 3 le han convertido.
En los últimos 5 choques hubo 3 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 1.
Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 12: vs Independiente: 12 de octubre - 21:15 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 12: vs San Martín (SJ): 10 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
Horario Lanús y San Lorenzo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
- Colombia y Perú: 19:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
- Venezuela: 20:15 horas