Lanús vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Lanús recibirá a Platense, en el marco de la fecha 9 del Clausura, el próximo viernes 19 de septiembre a partir de las 21:15 (hora Argentina), en el estadio la Fortaleza.
Así llegan Lanús y Platense
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura
Lanús viene de vencer a Independiente Riv. (M) con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias, 1 derrota y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 5.
Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura
Platense viene de derrotar a Defensa y Justicia con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 2 encuentros. Anotó 6 goles y le han convertido 6 en su arco.
En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 1 y empataron otras 4 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 8 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.
Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 10: vs Instituto: 28 de septiembre - 20:15 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 9: vs Lanús: 19 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs San Martín (SJ): 26 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
Horario Lanús y Platense, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
- Colombia y Perú: 19:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
- Venezuela: 20:15 horas