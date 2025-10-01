Huracán vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Huracán recibe el próximo sábado 4 de octubre a Banfield por la fecha 11 del Clausura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el estadio la Quema.

Así llegan Huracán y Banfield

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura

En la jornada previa, Huracán igualó 0-0 el juego ante Independiente Riv. (M). Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 empates y 1 partido perdido, en los que le han convertido 3 goles y marcó 1 tanto en el rival.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Banfield logró empatar 0-0 ante Unión. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 victorias. Pudo convertir 2 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 3 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminaron igualando en 0.





Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura

Fecha 12: vs Aldosivi: 12 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura

Fecha 12: vs Racing Club: 11 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

