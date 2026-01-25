Estudiantes vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

El duelo correspondiente a la fecha 2 del Apertura se jugará el próximo miércoles 28 de enero a las 22:15 (hora Argentina).

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Apertura

Estudiantes consiguió sólo un punto en su último partido frente a Independiente, tras igualar 1-1.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 2 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Boca Juniors resultó vencedor por 1 a 2.





Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Apertura

Fecha 3: vs Defensa y Justicia: 2 de febrero - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Dep. Riestra: 9 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Gimnasia: 15 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Sarmiento: 20 de febrero - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Newell`s: 25 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Apertura

Fecha 2: vs Estudiantes: 28 de enero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Newell`s: 1 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Vélez: 8 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Platense: 15 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Racing Club: 20 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Horario Estudiantes y Boca Juniors, según país