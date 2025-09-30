EN VIVO: Newell`s y Estudiantes empatan 0-0 en el inicio del segundo tiempo

Los equipos ya están en el campo de juego para jugar la etapa complementaria. El local y la visita no se sacan ventaja en el encuentro en el estadio el Coloso del Parque.

Las estadísticas del encuentro entre Newell`s y Estudiantes del Clausura:

Posesión: Newell`s (61%) VS Estudiantes (39%)

(61%) VS (39%) Tiros al arco: Newell`s (3) VS Estudiantes (4)

(3) VS (4) Fouls cometidos: Newell`s (10) VS Estudiantes (11)

(10) VS (11) Pases Correctos: Newell`s (143) VS Estudiantes (288)

(143) VS (288) Pases Incorrectos: Newell`s (58) VS Estudiantes (69)

(58) VS (69) Recuperaciones: Newell`s (8) VS Estudiantes (5)

(8) VS (5) Tarjetas Amarillas: Newell`s (2) VS Estudiantes (3)

(2) VS (3) Tiros Libres: Newell`s (4) VS Estudiantes (1)

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Así llegan Newell`s y Estudiantes

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura

Newell`s no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a Belgrano. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 7.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura

Estudiantes llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Defensa y Justicia. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 7.

El árbitro designado para el encuentro fue Andrés Merlos.

Formación de Newell`s hoy

El equipo dirigido por Cristian Fabbiani plantea su juego con una formación 4-3-3 con Juan Espínola en el arco; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta y Alejo Montero en defensa; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo y Ever Banega en el medio; y Luciano Herrera, Carlos González y Darío Benedetto en la delantera.

Formación de Estudiantes hoy

Por su parte, los conducidos por Eduardo Domínguez se paran en la cancha con una estrategia 4-4-2 con Fernando Muslera defendiendo la portería; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia en la zaga; Cristian Medina, Lucas Piovi, Santiago Ascacíbar y Tiago Palacios en el centro del campo; y con Fabricio Pérez y Lucas Alario en el ataque.