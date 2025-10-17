Dep. Riestra vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Instituto y Dep. Riestra se enfrentarán en el estadio Guillermo Laza el próximo lunes 20 de octubre desde las 19:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 13 del Clausura.
Así llegan Dep. Riestra y Instituto
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura
Dep. Riestra igualó 1-1 frente a Platense. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 victorias y 1 empate. Le convirtieron 4 goles y registró solo 8 a favor.
Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura
Instituto viene de un triunfo 2 a 0 frente a Atlético Tucumán. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo y 3 empates. Sumó un total de 5 goles y le metieron 1 en su arco.
La visita lleva 2 duelos sin conocer la derrota frente al local en los últimos encuentros que disputaron en el torneo. El último mano a mano en este certamen fue el 13 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Instituto se llevó la victoria por 3 a 0.
Leandro Rey Hilfer fue designado para controlar el partido.
Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 14: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 14: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
Horario Dep. Riestra e Instituto, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas