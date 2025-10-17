Dep. Riestra vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Instituto y Dep. Riestra se enfrentarán en el estadio Guillermo Laza el próximo lunes 20 de octubre desde las 19:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 13 del Clausura.

Así llegan Dep. Riestra y Instituto

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura

Dep. Riestra igualó 1-1 frente a Platense. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 victorias y 1 empate. Le convirtieron 4 goles y registró solo 8 a favor.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura

Instituto viene de un triunfo 2 a 0 frente a Atlético Tucumán. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo y 3 empates. Sumó un total de 5 goles y le metieron 1 en su arco.

La visita lleva 2 duelos sin conocer la derrota frente al local en los últimos encuentros que disputaron en el torneo. El último mano a mano en este certamen fue el 13 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Instituto se llevó la victoria por 3 a 0.

Leandro Rey Hilfer fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura

Fecha 14: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura

Fecha 14: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Horario Dep. Riestra e Instituto, según país