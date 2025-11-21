Dep. Riestra vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 del Clausura

Por el torneo del Clausura, se enfrentan Los Malevos y Barracas C. el lunes 24 de noviembre, a las 17:00 (hora Argentina). En el estadio Guillermo Laza, se disputarán la clasificación a la Cuartos .
El último partido que jugaron en esta competencia fue el 6 de diciembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y terminó en empate a 0.
Nicolás Ramírez es el árbitro designado para controlar el partido.
Los resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura
- Primera Fase: Dep. Riestra 1 vs Lanús 0 (14 de julio)
- Primera Fase: San Martín (SJ) 3 vs Dep. Riestra 2 (21 de julio)
- Primera Fase: Dep. Riestra 1 vs Atlético Tucumán 0 (28 de julio)
- Primera Fase: Defensa y Justicia 1 vs Dep. Riestra 0 (11 de agosto)
- Primera Fase: Rosario Central 1 vs Dep. Riestra 1 (16 de agosto)
- Primera Fase: Dep. Riestra 3 vs Sarmiento 0 (25 de agosto)
- Primera Fase: Talleres 0 vs Dep. Riestra 1 (31 de agosto)
- Primera Fase: Dep. Riestra 2 vs Central Córdoba (SE) 0 (12 de septiembre)
- Primera Fase: Dep. Riestra 1 vs Gimnasia 0 (19 de septiembre)
- Primera Fase: River Plate 1 vs Dep. Riestra 2 (28 de septiembre)
- Primera Fase: Dep. Riestra 2 vs Vélez 2 (6 de octubre)
- Primera Fase: Platense 1 vs Dep. Riestra 1 (13 de octubre)
- Primera Fase: Dep. Riestra 1 vs Instituto 0 (20 de octubre)
- Primera Fase: San Lorenzo 1 vs Dep. Riestra 0 (31 de octubre)
- Primera Fase: Dep. Riestra 0 vs Independiente 1 (10 de noviembre)
- Primera Fase: Godoy Cruz 1 vs Dep. Riestra 1 (15 de noviembre)
Los resultados de Barracas Central en partidos del Clausura
- Primera Fase: Racing Club 0 vs Barracas Central 1 (12 de julio)
- Primera Fase: Barracas Central 0 vs Independiente Riv. (M) 3 (20 de julio)
- Primera Fase: Banfield 1 vs Barracas Central 3 (28 de julio)
- Primera Fase: Barracas Central 3 vs Aldosivi 1 (10 de agosto)
- Primera Fase: Central Córdoba (SE) 1 vs Barracas Central 1 (17 de agosto)
- Primera Fase: Barracas Central 1 vs Defensa y Justicia 1 (22 de agosto)
- Primera Fase: Newell`s 1 vs Barracas Central 2 (29 de agosto)
- Primera Fase: Godoy Cruz 0 vs Barracas Central 0 (13 de septiembre)
- Primera Fase: Barracas Central 0 vs Sarmiento 1 (20 de septiembre)
- Primera Fase: Barracas Central 1 vs Belgrano 1 (29 de septiembre)
- Primera Fase: Estudiantes 1 vs Barracas Central 1 (5 de octubre)
- Primera Fase: Barracas Central 1 vs Boca Juniors 3 (27 de octubre)
- Primera Fase: Tigre 2 vs Barracas Central 2 (20 de octubre)
- Primera Fase: Barracas Central 2 vs Argentinos Juniors 0 (1 de noviembre)
- Primera Fase: Unión 0 vs Barracas Central 0 (8 de noviembre)
- Primera Fase: Barracas Central 1 vs Huracán 1 (17 de noviembre)
Horario Dep. Riestra y Barracas Central, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas