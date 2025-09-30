Defensa y Justicia visita a Tigre por la fecha 11

Tigre recibirá a Defensa y Justicia, en el marco de la fecha 11 del Clausura, el próximo viernes 3 de octubre a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Don José Dellagiovanna.
Así llegan Tigre y Defensa y Justicia
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura
Tigre viene de vencer a Central Córdoba (SE) con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 2 goles en contra y pudo convertir 4.
Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura
Defensa y Justicia viene de derrotar a Boca Juniors con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 6 goles y le han convertido 6 en su arco.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Tigre con un marcador de 1-2.
Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 12: vs Newell`s: 10 de octubre - 18:30 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 12: vs Argentinos Juniors: 10 de octubre - 16:15 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
Horario Tigre y Defensa y Justicia, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas