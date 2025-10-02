Boca Juniors vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Newell`s y Boca Juniors se enfrentarán en el estadio la Bombonera el próximo domingo 5 de octubre desde las 19:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 11 del Clausura.

Así llegan Boca Juniors y Newell`s

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura

Boca Juniors viene de caer por 1 a 2 frente a Defensa y Justicia. Ha ganado 2 y empatado 2 de las 4 últimas jornadas, con 5 goles en contra y con 8 en el arco contrario.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura

Newell`s igualó 1-1 ante Estudiantes en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 4 goles a favor y le han convertido 7 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 30 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Newell`s se llevó la victoria por 2 a 0.

Sebastián Zunino fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Clausura

Fecha 12: vs Barracas Central: 11 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura

Fecha 12: vs Tigre: 10 de octubre - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Horario Boca Juniors y Newell`s, según país