Atlético Tucumán vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 9 del Clausura se jugará el próximo sábado 20 de septiembre a las 21:15 (hora Argentina).

Así llegan Atlético Tucumán y River Plate

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura

Atlético Tucumán no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Newell`s. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura

River Plate llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Estudiantes. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 empates. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 4.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 3 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y River Plate resultó vencedor por 1 a 0.





Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs Vélez: 29 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs Dep. Riestra: 28 de septiembre - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético Tucumán y River Plate, según país