Atlético Tucumán vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 9 del Clausura se jugará el próximo sábado 20 de septiembre a las 21:15 (hora Argentina).
Así llegan Atlético Tucumán y River Plate
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura
Atlético Tucumán no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Newell`s. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 5.
Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura
River Plate llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Estudiantes. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 empates. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 4.
En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 3 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y River Plate resultó vencedor por 1 a 0.
Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 10: vs Vélez: 29 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 10: vs Dep. Riestra: 28 de septiembre - 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético Tucumán y River Plate, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
- Colombia y Perú: 19:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
- Venezuela: 20:15 horas