Atlético Tucumán vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Platense y Atlético Tucumán se enfrentarán en el estadio el Monumental de Tucumán el próximo sábado 4 de octubre desde las 19:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 11 del Clausura.

Así llegan Atlético Tucumán y Platense

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura

Atlético Tucumán viene de caer por 1 a 3 frente a Vélez. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura

Platense igualó 2-2 ante San Martín (SJ) en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empate y derrotas: 1, 1 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 6 goles a favor y le han convertido 8 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 28 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Platense se llevó la victoria por 2 a 1.





Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura

Fecha 12: vs Instituto: 12 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura

Fecha 11: vs Atlético Tucumán: 4 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Dep. Riestra: 13 de octubre - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético Tucumán y Platense, según país