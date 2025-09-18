Argentinos Juniors vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

El cotejo entre Argentinos Juniors y Banfield, por la fecha 9 del Clausura, se jugará el próximo domingo 21 de septiembre, a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el estadio el Semillero del Mundo.

Así llegan Argentinos Juniors y Banfield

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura

Argentinos Juniors quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Instituto por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias y 2 partidos perdidos, con 6 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura

Banfield llega con ventaja tras derrotar a Independiente con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 6.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 7 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue Argentinos Juniors quien ganó 1 a 2.

Fernando Echenique es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs Aldosivi: 27 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs Unión: 26 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Horario Argentinos Juniors y Banfield, según país