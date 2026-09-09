La delegación argentina que participará en los Juegos Odesur consta de 658 atletas que, en Santa Fe, buscarán triunfos para el deporte nacional. Desde el sábado 12 de septiembre, estos atletas van a representar nuestros colores pero lo harán, una vez más, en medio de un recorte presupuestario brutal tanto en las becas como a nivel infraestructura producto de las políticas del Gobierno de Javier Milei.

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La caída del presupuesto destinado a las políticas deportivas fue mucho más profunda en los últimos años. Según un informe del observatorio “Táctica”, que monitorea el deporte argentino, la ejecución del presupuesto deportivo en 2026 cayó al 1er semestre un 4,0% en términos reales respecto de 2025. Y si se toma en cuenta esta ejecución presupuestaria con respecto al 2023, la contracción es casi del 68%.

En este sentido, una de las caídas más profundas que se generó en los últimos años para por el ajuste total en diversas partidas. Las más impresionantes, a esta altura, pasan por el deporte comunitario, el ENARD, los clubes y de barrio las competencias nacionales. Por ejemplo, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, sufrió un recorte de casi el 75% en términos reales con respecto al primer semestre del 2023. A eso se le suma una caída del 82, 8% al deporte comunitario y un 98,8% para los clubes barriales. En este punto, la baja de un casi 100% para el desarrollo de actividades y de competencias dentro del país también significó un golpe completo al deporte nacional.

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En las últimas horas se conoció a través del Boletín Oficial que el Gobierno aumentó en un 8% las becas deportivas. De esta forma, un deportista que gane una medalla de oro, por ejemplo, en los Juegos Odesur cobrará de beca $699.840 mensuales para la categoría. Es decir, 450 dólares por mes. Lo cual resulta irrisorio ante los valores que suelen tener los deportistas de alto rendimiento. Por ejemplo, según un informe inmobiliario del portal Zona Prop, alquilar un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires (lugar donde queda ubicado el CENARD) está en promedio 771.871 pesos mensuales, con lo cual la beca no alcanza a costear ese la vivienda.

Los números se traducen en historias reales. Luego de que Las Leonas hayan conseguido el título del mundo en Países Bajos, fue la arquera Cristina Cosentino, quien reveló que durante el proceso previo a la Copa del Mundo, una de sus compañeras “se quedó a vivir en el CENARD durante un mes” porque el dinero recibido no le alcanzaba para pagar un alquiler. Si bien el CENARD tiene algunas comodidades, lo cierto es que la falta de infraestructura no lo hace un lugar para habitar durante un tiempo prolongado. No es la única. Las realidades de rifas, sorteos y pedidos de ayuda se multiplican en las redes sociales de la mayoría de los deportistas.







En el caso de Las Leonas las becas rondan el millón y medio de pesos o, incluso, algunas mucho menos porque se enmarcan dentro de la excelencia olímpica. Al igual que, por ejemplo, el Maligno Torres que, ségun la tabla, está becado por un poco más de dinero. Sin embargo, ese dinero que, en definitiva, está dentro del promedio de lo que gana cualquier trabajador, es marcado como un supuesto "premio" cuando, en definitiva, no genera una diferencia sustancial.

La lista presentada por el Gobierno Nacional (que se puede ver acá), entre otras cosas, también hace referencia a una beca para juveniles que tengan posibilidades de desarrollo. Más allá de los montos, lo llamativo es que por ejemplo aparece la proyección suramericana juvenil que está orientada a atletas de 16 a 21 años y será de 326.592 pesos, pero para alcanzar ese beneficio, los deportistas tienen que presentar una medalla en los Juegos, en un sudamericano de la disciplina. Es decir, invierte la carga del apoyo. En lugar de apoyar a un atleta con posibilidades, primero el atleta debe alcanzar un resultado que lo valide: el Estado no invierte por el atleta, le paga a resultado puesto.

Bajo esta situación presupuestaria, Argentina se prepara para mostrar lo mejor que tiene en los próximos Juegos Sudamericanos. Y como siempre lo hará con el espíritu que nos caracteriza.