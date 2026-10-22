Anuncio de ESPN y sorpresa: transmitirá un nuevo torneo de fútbol en Argentina y Sudamérica

ESPN confirmó oficialmente, a través de un anuncio, que compró los derechos de un nuevo torneo internacional. El canal de televisión perteneciente a la cadena Disney emitirá, a partir de la próxima semana, los partidos de una competición en la que hasta el momento solamente participaba DSports. Esta situación incluye a Argentina y a Sudamérica en general.

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Se trata nada menos que de la Copa del Rey en España, un certamen que contó con el brillo de Lionel Messi en Barcelona y Cristiano Ronaldo en Real Madrid hasta hace pocos años. A partir de los próximos días, el mencionado canal emtirá los encuentros desde el martes 27 de octubre del 2026, cuando se disputarán los compromisos de la primera ronda. También podrán seguirse en vivo vía su plataforma paga de streaming, mediante Disney+ Premium.

Los montos exactos que pagó ESPN (o The Walt Disney Company) por los derechos de transmisión de la Copa del Rey en la TV no han sido revelados públicamente por la cadena ni por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). En cuanto a Estados Unidos, adquirió y renovó los derechos multianuales para emitir el campeonato (exclusivo por ESPN+) hasta el 2027, pero las cifras económicas del contrato nunca se hicieron oficiales.

ESPN adquirió los derechos de un nuevo torneo para Sudamérica.

ESPN transmitirá la Copa del Rey en Argentina: los próximos partidos

Martes 27 de octubre de 2026

• 18:30 horas de Argentina – Cuarte vs. Girona.



• 19:00 – Sestao River vs. Espanyol.



• 19:00 – Calamocha vs. Europa.



• 21:00 – Manacor vs. Villarreal.



• 21:00 – Huelva vs. Rayo Vallecano.



• 21:00 – Sporting de Alcázar vs. Málaga.

Miércoles 28 de octubre

• 19:00 – Anaitasuna vs. Alavés.



• 19:00 – Tarancón vs. Levante.



• 20:00 – Alcoyano vs. Mallorca.



• 20:00 – Numancia vs. Real Oviedo.



• 20:00 – Covadonga vs. Valladolid.



• 21:00 – Tavernes vs. Valencia.



• 21:00 – Salamanca vs. Celta.



• 21:00 – Navalcarnero vs. Betis.



• 21:00 – Xerez vs. Cádiz.

Jueves 29 de octubre

• 19:00 – Calatayud vs. Osasuna.



• 19:00 – Lebrijana vs. Getafe.



• 21:00 – AE Prat vs. Athletic Club.



• 21:00 – Sporting Hortaleza vs. Sevilla.



• 21:00 – Ribadesella vs. Racing de Santander.

La tabla histórica de títulos de la Copa del Rey