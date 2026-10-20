La altura y edad de Leonel Flores, de Boca: cuánto mide y cuántos años tiene el futbolista

Leonel Flores es sin duda alguna una de las grandes joyas que ha encontrado el fútbol argentino en los últimos tiempos. Las condiciones del extremo surgido de las divisiones inferiores de Boca Juniors llamaron la atención desde un inicio y permitieron ser convocado a la Selección Argentina mayor teniendo apenas 19 años. Datos que no hacen más que alimentar la ilusión sobre lo que puede ser su carrera.

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Cuánto mide y cuál es la edad de Leonel Flores, de Boca

El futbolista mide 1,77 metros y tiene 19 años. Nació el 6 de febrero de 2007 en Béccar, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires, y se desempeña principalmente como delantero. Su capacidad para jugar por las bandas o como centrodelantero le permite ofrecer distintas alternativas en el ataque, mientras que la velocidad y el desequilibrio individual aparecen entre sus principales características.

La historia de Flores

La historia de Flores con la pelota comenzó durante su infancia. A los cinco años empezó a jugar al baby fútbol en la sociedad de fomento El Zorzal, de General Pacheco, donde fue dirigido por Cristian Benítez, un amigo de su familia. También pasó por Ballester Centro y Barrufaldi, antes de dar el salto que marcaría su carrera deportiva.

En 2013 realizó una prueba en Casa Amarilla y captó la atención de los encargados de observar jóvenes talentos. Un año después, con apenas siete años, se incorporó formalmente a las divisiones infantiles de Boca. Desde entonces atravesó las distintas categorías de formación y construyó un recorrido que lo acercó progresivamente al plantel profesional.

Flores campeón en reserva con Aranda.

Su crecimiento tuvo un punto importante en 2023, cuando se consagró campeón con la Séptima División y luego fue promovido a Reserva. Allí continuó su evolución y se destacó por su capacidad goleadora. En 2025 convirtió ocho tantos en el Torneo Proyección Apertura y formó parte de los equipos que conquistaron los dos campeonatos de Reserva de esa temporada.

El 10 de septiembre de 2024 había firmado su primer contrato profesional con Boca, vínculo que posteriormente se extendió hasta 2029. Su salto definitivo llegó el 16 de julio de 2026, cuando debutó oficialmente en la Primera División frente a Sarmiento de Junín, por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. Fue titular y marcó el segundo gol del triunfo por 2-0, en una presentación que rápidamente lo puso en el centro de la escena.

Leonel Flores en la Selección Argentina.

La llegada a la Selección Argentina

Su proyección también llegó a la Selección argentina. En junio de 2025 había sido convocado para entrenarse con el combinado Sub 20 y, en septiembre de 2026, recibió el llamado de Lionel Scaloni para la selección mayor. El 30 de septiembre debutó ante Bolivia, en Córdoba, y comenzó a sumar experiencia internacional, mientras que también tuvo minutos en el partido despedida de Lionel Messi ante Benín en el Monumental.