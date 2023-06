La inesperada decisión del DT de Manchester United con Garnacho: "Histórica"

La inesperada decisión del DT de Manchester United, Erik ten Hag, sobre Alejandro Garnacho de cara a la próxima temporada. El futuro del extremo de la Selección Argentina de fútbol.

El entrenador de Manchester United, Erik ten Hag, tomó una decisión inesperada con Alejandro Garnacho. El extremo de 18 años de la Selección Argentina es una de las grandes apuestas de uno de los gigantes de Inglaterra de cara a la temporada 2023-2024, por lo que determinaron que el juvenil permanezca en el club al menos por una campaña más. Sin embargo, lo que llamó la atención en la prensa deportiva británica no fue ello, sino que la intención del director técnico neerlandés es darle la histórica camiseta número 7 al atacante nacido en Madrid (España).

Se trata de un dorsal especial y "pesado" en la institución, dado que a lo largo de las épocas lo han vestido varios ídolos como David Beckham, Eric Cantona, George Best y Cristiano Ronaldo, entre otros. Además, la utilizaron jugadores que no alcanzaron el mismo relieve que ellos en "Los Diablos Rojos", como por ejemplo Ángel Di María, Michael Owen y Bryan Robson.

De esta manera, Garnacho abandonaría la remera número 49 para tomar la 7 del United, que por ahora está vacante. A la espera de los refuerzos en el mercado de pases que se avecina, uno de los colosos británicos afrontará en la siguiente temporada la Premier League, la Champions League y la FA Cup, entre otros torneos.

Los números de Garnacho en Manchester United

36 partidos oficiales.

5 goles.

5 asistencias.

1 título.

Garnacho y Ten Hag, con una muy buena relación en Manchester United.

La mala experiencia de Di María con la camiseta 7 de Manchester United

A mediados de 2014, el extremo fue uno de los fichajes "estrella" del club. Sin embargo, su mala relación con el entonces entrenador Louis Van Gaal, el flojo andar del equipo y la falta de adaptación familiar al clima y a la ciudad hicieron que solamente permaneciera seis meses allí. En una entrevista con TyC Sports, "Fideo" se soltó y recordó acerca del DT neerlandés: "Desde un primer momento no me quería, ya no sabía qué hacer para sacarme". "Fue el peor entrenador de mi carrera", añadió categóricamente.

En la charla en el Líbero Versus a finales de 2021, el zurdo recordó: "Apenas llegué, lo primero que me decían era ´no digas que la 7 no pesa, porque la usó tal´ y no sé qué...". "Y la verdad es que a mí, sinceramente, ¡me chupa un huevo, es una camiseta! ¡Ya está! Es la 7 como es la 11, como es la 10, es la verdad... es eso. ´La usó este, el otro, el otro...´. La verdad es que no me pesó para nada la 7, la usé igual", remató el ex Real Madrid.