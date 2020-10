El presidente Alberto Fernández homenajeó al exfutbolista Diego Armando Maradona por el 44 aniversario de su debut en Argentinos Juniors a través de un sentido mensaje en sus redes sociales.

Fernández, confeso hincha del 'Bicho' de La Paternal, recordó como fue ese quiebre en la historia del fútbol mundial y ofreció palabras muy afectuosas para con Maradona."Un día como hoy, hace 44 años, debutaba Diego Maradona en la primera de Argentinos Juniors. Fue el comienzo de la historia más extraordinaria que haya dado el fútbol mundial".

En el posteo realizado en Twitter, el Presidente publicó una imagen de Diego con la camiseta de Argentinos y concluyó: "Gracias, Diego, por todo lo que ocurrió desde aquel día".

Maradona hizo su presentación en la Primera División del 'Bicho el 20 de octubre de 1976, con apenas 15 años. En aquel encuentro, Argentinos cayó el La Paternal frente a Talleres de Córdoba por 1 a 0, pero dio nacimiento a una nueva etapa en el fútbol mundial. "Ese día toque el cielo con las manos", dijo Diego sobre aquella jornada tiempo después. La misma frase fue citada por el jefe de Estado.

Tras su paso por Argentinos, Maradona también vistió las camisetas de Boca Juniors, Barcelona (España), Napoli (Italia), Sevilla (España) y Newell's Old Boys, además de la Selección, con la que obtuvo la Copa del Mundo de México 1986.

El apoyo de Maradona a Alberto

El pasado 13 de octubre, luego de otra violenta manifestación contra el Gobierno y de que el expresidente Mauricio Macri lo comparara con la vicepresidenta Cristina Kirchner, el mejor jugador de todos los tiempo salió a defender a Alberto Fernández desde sus redes.

"Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de TODOS", apuntó.

Y enfatizó: "Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos. Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie".

La referencia de Diego fue porque Macri aseguró en una entrevista televisiva que él lo había echado de Boca para dar comienzo a una etapa exitosa en lo deportivo. "Por más bombas de humo que tires, vos sabés que TUS DECISIONES le cagaron la vida a las próximas dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre...", sentenció el Diez.