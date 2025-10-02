Alavés vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 8 de la Liga se jugará el próximo domingo 5 de octubre a las 09:00 (hora Argentina).
Así llegan Alavés y Elche
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
Alavés no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Mallorca. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 5.
Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga
Elche llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Celta. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 empates. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 4.
Elche no logró ganar como visitante hasta el momento y sólo ha cosechado empates en la presente temporada.
En sus últimos 4 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 5 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Elche resultó vencedor por 3 a 1.
El local está en el décimo primer puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (3 PG - 4 PE).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|19
|7
|6
|1
|0
|16
|2
|Real Madrid
|18
|7
|6
|0
|1
|8
|3
|Villarreal
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|4
|Elche
|13
|7
|3
|4
|0
|4
|11
|Alavés
|8
|7
|2
|2
|3
|-1
Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 9: vs Valencia: 20 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Rayo Vallecano: 26 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Espanyol: 2 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 9: vs Athletic Bilbao: 19 de octubre - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Espanyol: 25 de octubre - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Barcelona: 2 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Alavés y Elche, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 09:00 horas
- Colombia y Perú: 07:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas
- Venezuela: 08:00 horas