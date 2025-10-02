Alavés vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 8 de la Liga se jugará el próximo domingo 5 de octubre a las 09:00 (hora Argentina).

Así llegan Alavés y Elche

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Mallorca. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Celta. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 empates. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 4.

Elche no logró ganar como visitante hasta el momento y sólo ha cosechado empates en la presente temporada.

En sus últimos 4 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 5 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Elche resultó vencedor por 3 a 1.

El local está en el décimo primer puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (3 PG - 4 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 19 7 6 1 0 16 2 Real Madrid 18 7 6 0 1 8 3 Villarreal 16 7 5 1 1 8 4 Elche 13 7 3 4 0 4 11 Alavés 8 7 2 2 3 -1

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga

Fecha 9: vs Valencia: 20 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Rayo Vallecano: 26 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Espanyol: 2 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga

Fecha 9: vs Athletic Bilbao: 19 de octubre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Espanyol: 25 de octubre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Barcelona: 2 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Alavés y Elche, según país